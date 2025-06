Anarchici all' assalto della sede di Fratelli d' Italia a Torino | picconate e olio esausto contro la saracinesca

Nella serata di ieri, un gruppo di circa trenta antagonisti ha sferrato un attacco violento alla sede di Fratelli d'Italia a Torino, usando picconate e olio esausto contro la saracinesca. Un atto clamoroso che ha scosso la città, dimostrando come le tensioni politiche possano esplodere in azioni eclatanti. La vicenda solleva ancora una volta il dibattito sulla sicurezza e rispetto dei luoghi di confronto democratico, lasciando aperta la domanda: cosa può fermare queste escalation?

Un gruppo composto da una trentina di antagonisti ha preso d'assalto, nella serata di ieri, venerdì 6 giugno 2025, la sede di Fratelli d'Italia in via Baltea a Torino. A entrare in azione sarebbero state quattro persone che avrebbero preso a picconate la saracinesca del circolo, chiuso da poco, e. 🔗 Leggi su Torinotoday.it