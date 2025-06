Ana Maria e la denuncia della cugina Analisi sui resti trovati tra i rovi

Nel cuore di Montecatini Alto, i resti di Ana Maria Andrei emergono come un inquietante monito sulla crudeltà e il silenzio. La scoperta, avvenuta tra i rovi e le sterpaglie, ha sconvolto la comunità e sollevato terribili domande sulla violenza che si cela dietro le apparenze. Questa tragica vicenda si intreccia con il dramma di Maria Denisa Paun, aprendo uno squarcio sulla brutalità nascosta nel quotidiano.

I resti del suo corpo, un mucchietto d’ossa, intrise di fango e coperte dalle sterpaglie, sono stati ritrovati giovedì sera, nella boscaglia a pochi metri dal casolare dell’orrore, di via di Riaffrico nella zona di Montecatini Alto. Ana Maria Andrei, 27 anni, rumena, escort di Montecatini, sarebbe dunque la prima vittima di Vasile Frumuzache, 32 anni, la guarda giurata arrestata mercoledì sera per l’omicidio di Maria Denisa Paun, avvenuto a Prato. La scomparsa di Ana Maria Andrei era stata denunciata il primo agosto del 2024, da sua cugina, che era preoccupata perché non riusciva a mettersi in contatto con lei da alcuni giorni, precisamente dal 28 luglio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

In questa notizia si parla di: Maria Cugina Resti Denuncia

Ana Maria e la denuncia della cugina. Analisi sui resti trovati tra i rovi - La scomparsa era stata denunciata l’1 agosto dello scorso anno: dal 28 luglio la parente non riusciva a mettersi in contatto con lei. In quei giorni furono attivate le richerche delle forze di polizia ... Si legge su lanazione.it

Maria Basso, anziana portata via dalla Rsa in Veneto muore a Catania poco dopo: lascia eredità da 500mila euro - La procura di Vicenza ha aperto un'inchiesta dopo la denuncia del cugino della ... ammonterebbe a circa 500mila euro. Maria Basso era partita con una cugina per quelli che dovevano essere un ... Scrive ilmattino.it

VIDEO-CHOC: CARABINIERE AGGREDITO A ROMA