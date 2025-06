Amorosi ospita il terzo incontro di Letture in movimento con Felice Casucci

Preparati a immergerti in un pomeriggio di cultura e emozioni a Amorosi! Oggi alle 18:00, la Biblioteca Comunale "Carmen Romano" ospiterà il terzo incontro di “Letture in movimento” con Felice Casucci, un evento che promette riflessioni profonde tra poesia, musica e spazio pubblico. Un'occasione imperdibile per esplorare il connubio tra letteratura e collettività, lasciandoti coinvolgere da un’esperienza unica e significativa.

Oggi pomeriggio, sabato 7 giugno, alle ore 18.00, la Biblioteca Comunale "Carmen Romano" di Amorosi, presso Palazzo Maturi in Piazza Umberto

