Amici l’ex rapper Amnesia Lorenzo Venera a processo per maltrattamenti alla fidanzata

Dagli studi di Amici alle aule di tribunale: l’ex rapper Lorenzo Venera, noto come Amnesia, è finito sotto processo per gravissimi episodi di maltrattamenti e minacce alla sua ex fidanzata. Un caso che scuote il mondo dello spettacolo e mette in discussione i confini tra celebrità e responsabilità. La vicenda, ancora in corso, solleva domande su rispetto e tutela delle vittime, e ci invita a riflettere sull’importanza di denunciare ogni forma di violenza.

Dagli studi televisivi di Amici alle aule di tribunale per maltrattamenti. Accade all’ex rapper dello show Amnesia, vero nome Lorenzo Venera, che è finita a processo per minacce – gravissime – e violenze nei confronti della sua ormai ex fidanzata. L’ex rapper di Amici in tribunale: cosa è successo. Lorenzo Venera, conosciuto come rapper Amnesia, si trova attualmente agli arresti domiciliari, mentre è in corso il processo che lo vede imputato per maltrattamenti. I fatti risalgono al periodo compreso fra il 2018 e il 2024, qualche anno dopo la partecipazione del cantante ad Amici di Maria De Filippi. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Amici, l’ex rapper Amnesia (Lorenzo Venera) a processo per maltrattamenti alla fidanzata

