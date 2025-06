amici 24 alessia pecchia svela alcuni retroscena inediti sul rapporto con la maestra alessandra celentano

Amici 24 torna a sorprendere, questa volta grazie alle parole di Alessia Pecchia, finalista appassionata e sincera. La cantante svela retroscena inediti sul suo rapporto con la maestra Alessandra Celentano, definendola come una figura materna che ha lasciato un segno profondo nel suo percorso. Un legame speciale che arricchisce non solo la sua esperienza artistica, ma anche il cuore. Scopriamo insieme cosa si nasconde dietro questa relazione unica.

