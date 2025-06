American Pie Jason Biggs ricorda l' abuso di droghe | Avevo 22 anni soldi e nessuno che mi dicesse di no

Jason Biggs, protagonista di American Pie, rivela un capitolo oscuro della sua vita: un periodo di abuso di droghe e insicurezze giovanili. A soli 21 anni, con successo planetario e soldi in tasca, si è trovato senza limiti né qualcuno che gli dicesse di no. Durante il podcast Well with Arielle Lorre, l’attore ha condiviso come quell’esperienza abbia segnato profondamente il suo percorso personale e professionale, dimostrando che anche le star più brillanti attraversano momenti difficili.

La star del franchise degli anni 2000 è tornato a parlare di un periodo particolarmente complicato della sua vita proprio durante il successo. Nel 1999, Jason Biggs aveva 21 anni quando ottenne un successo planetario come protagonista principale del primo film di American Pie, la famosa saga comedy sul sesso. Ospite del podcast Well with Arielle Lorre, Jason Biggs ha raccontato le difficoltà vissute subito dopo l'exploit del film, quando iniziò a far uso di droghe e si trovò a dover gestire la fama e la solitudine. I problemi di Jason Biggs con le dipendenze "Avevo 22 anni, soldi in banca, cocaina in tasca e nessuno che mi dicesse di no" ha spiegato Biggs "Vivevo in una zona grigia, ma ho storie del . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - American Pie, Jason Biggs ricorda l'abuso di droghe: "Avevo 22 anni, soldi e nessuno che mi dicesse di no"

