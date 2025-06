Ambrosini | Il Milan è il Milan ma io sto bene dove sono Tare e Allegri …

Massimo Ambrosini, legenda del Milan, riflette sul presente e sul futuro del club, sottolineando che "il Milan è il Milan", ma si sente a suo agio dove si trova. Tra i nuovi arrivi e le sfide imminenti, l’ex capitano lancia un messaggio di equilibrio e fiducia. Con Allegri e Tare pronti a plasmare il futuro, le sue parole aprono un dibattito su come il passato e il presente possano coesistere nel cuore rossonero.

Massimo Ambrosini, ex calciatore del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni tra il futuro e l'arrivo di Massimiliano Allegri ed Igli Tare. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Ambrosini: “Il Milan è il Milan, ma io sto bene dove sono. Tare e Allegri …”

In questa notizia si parla di: Milan Ambrosini Tare Allegri

Ambrosini: “Milan, Tare non risolve tutto. Se ha accettato …” - Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan e ora opinionista per DAZN, commenta l'arrivo di Igli Tare nella società rossonera.

Il #Milan è alla ricerca di una figura - da affiancare ad #Allegri - che possa fare da collante tra lo staff tecnico e quello dirigenziale. Un nome potrebbe essere quello di Massimo #Ambrosini, che nei giorni scorsi ha avuto un colloquio a Casa Milan con #Tare Partecipa alla discussione

Milan di Tare e Allegri: Mercato in fermento tra arrivi e cessioni - Il Milan accelera sul mercato con Tare e Allegri: trattative per Modric, Vlahovic e Xhaka, cessioni di Maignan e Hernandez. Segnala ilgiorno.it

Ambrosini: "Il Milan è il Milan, per tutti. Io sto bene dove sono, vediamo" - Intervenuto in zona mista al Festival della Serie A a Parma, l`ex centrocampista del Milan e oggi opinionista Massimo Ambrosini ha parlato ... Da msn.com

Tare ridisegna il Milan: tutti i colpi per Allegri, squadra stravolta - Cambia il Milan. Vanno via i big e i rossoneri vengono ridisegnati da Igli Tare. Tutti i colpi approvati da Massimiliano Allegri ... Secondo milanlive.it