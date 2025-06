Ambesi | Sinner come Borg e Nadal Incredibile agonista con un approccio glaciale che fa la differenza

Nel mondo del tennis, poche figure riescono a unire talento, freddezza e determinazione come Massimiliano Ambesi. Con il suo approccio glaciale, diventa un agonista che fa la differenza, ispirando appassionati e professionisti. Dario Puppo, affiancato da Ambesi e Guido Monaco, ha condotto TennisMania, analizzando le emozionanti semifinali di Roland Garros e il futuro scontro Sinner-Alcaraz. Un appuntamento imperdibile per gli amanti del grande tennis, ricco di approfondimenti e statistiche sorprendenti.

Dario Puppo, in compagnia di Massimiliano Ambesi (qui riportato) e Guido Monaco, ha come di consueto condotto TennisMania, il programma in diretta sul canale YouTube di OA Sport. Tema totalmente dominante: le semifinali del Roland Garros, anche con un certo tipo di chiose statistiche in merito al futuro Sinner-Alcaraz. Prima parte sul doppio e su Sara Errani e Jasmine Paolini in finale: “ Shnaider a volte veramente svogliata, credo che lo psicologo non basti. Andreeva col tempo si è adeguata, ma hanno preso una ripassata clamorosa. Ero convinto ErraniPaolini vincessero, perchĂ© ormai le dominano abbastanza psicologicamente, ma 6-0 6-1 è tanto “. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ambesi: “Sinner come Borg e Nadal. Incredibile agonista, con un approccio glaciale che fa la differenza”

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Ambesi Sinner Borg Nadal

Ambesi: “Musetti parte favorito con Medvedev, ma ha un tabellone duro. Sinner verso la rivincita con Cerundolo” - Massimiliano Ambesi, giornalista e analista di Eurosport, ha offerto la sua analisi sui temi attuali del tennis mondiale, focalizzandosi sul torneo di Roma al Foro Italico.

Jannik SINNER è diventato l’ottavo uomo nell’era open del tennis ad accedere alla finale del Roland Garros senza perdere alcun set. Il primo a riuscirci, nel lontano 1973, fu Ilia Nastase, che si impose anche nell’incontro con in palio il titolo senza perdere par Partecipa alla discussione

Ambesi: “Sinner come Borg e Nadal. Incredibile agonista, con un approccio glaciale che fa la differenza” - Dario Puppo, in compagnia di Massimiliano Ambesi (qui riportato) e Guido Monaco, ha come di consueto condotto TennisMania, il programma in diretta sul ... Segnala oasport.it

Ambesi su Sinner-Djokovic: “Le tattiche usate contro Zverev non penso funzionino con Jannik” - Massimiliano Ambesi, giornalista/analista di Eurosport, si è pronunciato sui temi d'attualità del tennis nel corso dell'ultima puntata di TennisMania, in ... oasport.it scrive

Nadal difende Sinner: "Mai cercato di imbrogliare". ATP Madrid in corso - A due settimane, dal ritorno in campo di Sinner, Rafael Nadal inteviene su una vicenda che ha fatto molto discutere, difendendo a spada tratta l’altoatesino. L’occasione è una lunga ... Segnala msn.com

Andre Agassi's Wimbledon Farewell vs Rafael Nadal 2006 | Best Points ?