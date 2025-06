Amanda Lear e la rivelazione sui tronisti di Uomini e Donne | “Alcuni di loro si sono proposti per posare nudi”

Amanda Lear svela retroscena sorprendenti sul mondo dello spettacolo e dell'amore, rivelando che alcuni tronisti di Uomini e Donne si sono proposti per posare nudi per lei. Un episodio che mette in luce la complessità delle dinamiche tra celebrità e giovani aspiranti, e che apre una finestra interessante sulla sua esperienza come pittrice e artista. Continua a leggere per scoprire cosa ha raccontato Amanda...

In un'intervista, Amanda Lear ha rivelato alcuni retroscena sulla sua esperienza da pittrice. In passato, alcuni tronisti di Uomini e Donne le avrebbero proposto di posare per lei senza veli: "Succede da quando esiste l’uomo oggetto, quindi non da molto". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Alcuni Amanda Lear Tronisti

Amanda Lear contro Damiano dei Maneskin: "Mi voleva a Sanremo per un duetto, ho chiesto soldi e si è offeso, chi sono quei ragazzi truccati, boh" Partecipa alla discussione

Amanda Lear e la rivelazione sui tronisti di Uomini e Donne: “Alcuni di loro si sono proposti per posare nudi” - In un’intervista, Amanda Lear ha rivelato alcuni retroscena sulla sua esperienza da pittrice. In passato, alcuni tronisti di Uomini e Donne le avrebbero proposto di posare per lei senza veli: “Succede ... Lo riporta fanpage.it

Amanda Lear: «Damiano dei Måneskin voleva un duetto a Sanremo. Ho chiesto dei soldi, loro si sono offesi» - In una nuova intervista, l'artista si racconta senza filtri. Dai rifiuti a «quei giovani tutti truccati» alla nuova mostra di quadri a Milano, passando per un disco in arrivo e una vita vissuta senza ... Da vanityfair.it

Amanda Lear rivela: “Tronisti mi scrivono per posare nudi” - Amanda Lear attacca le influencer sui red carpet e rivela il rifiuto ai Maneskin per Sanremo. E sui tronisti: “Mi scrivono per posare nudi”. Riporta quilink.it

Amanda Lear - Da Noi...a ruota libera 18/09/2022