Amanda Lear | Damiano dei Måneskin voleva un duetto a Sanremo Ho chiesto dei soldi loro si sono offesi

Amanda Lear, icona dell’eccentricità e della creatività, si apre senza filtri in una nuova intervista. Dalla richiesta di un duetto con i Måneskin e il rifiuto che ha causato scontri, alla sua vita tra arte, musica e passioni. Dai ricordi della lunga relazione con Salvador Dalí alla prossima mostra di quadri a Milano, Amanda rivela come ogni esperienza abbia contribuito a plasmare il suo inimitabile spirito. Scopriamo insieme i dettagli di un’esistenza senza rimpianti.

In una nuova intervista, l'artista si racconta senza filtri. Dai rifiuti a «quei giovani tutti truccati» alla nuova mostra di quadri a Milano, passando per un disco in arrivo e una vita vissuta senza rimpianti. A partire dalla relazione di 16 anni con Salvador Dalí. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Amanda Lear: «Damiano dei Måneskin voleva un duetto a Sanremo. Ho chiesto dei soldi, loro si sono offesi»

