Altro che goleada l' Inghilterra fatica con Andorra Bosnia col fiatone contro San Marino

In un mondo dove i risultati parlano più delle parole, l’Inghilterra dimostra di essere ancora lontana dalla perfezione, faticando contro squadre modeste come Andorra e San Marino. I Tre Leoni guidano il girone K a punteggio pieno, ma l’impressione è che ci sia ancora molto da migliorare. La Bosnia si conferma leader nel gruppo H, mentre Malta e Lituania si contendono punti preziosi in un match che promette emozioni.

