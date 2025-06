Altro che Gaza coma si presenta Bersani in tv Una schifezza è bufera

In un clima di forte tensione politica, Bersani si presenta in tv con un’immagine che fa infuriare il centrodestra: il suo intervento in piazza per Gaza, con tanto di cappellino rosso, solleva sospetti sulla strumentalizzazione del movimento. La presenza del Pd insieme a 5 Stelle e Avs alla vigilia di un referendum cruciale su lavoro e cittadinanza alimenta accuse di campagna elettorale mascherata. È davvero questa la strategia per influenzare il voto?

Pd insieme a 5Stelle e Avs in piazza per la Palestina alla vigilia del referendum su lavoro e cittadinanza più veloce. Il sospetto che i dem abbiano usato la piazza su Gaza per fare campagna sul voto diventa una certezza guardano Pier Luigi Bersani che fa interviste sul Medio oriente con il cappellino rosso che invita a votare 5 sì. Le immagini fanno indignare il centrodestra. "Bersani che si fa intervistare al corteo per Gaza agghindato col cappello che invita a votare Sì ai referendum di domani, è una schifezza morale e legale. Morale perché si strumentalizza il dramma palestinese, di cui evidentemente a Bersani, Conte, Schlein e Fratoianni interessa ben poco. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Altro che Gaza, coma si presenta Bersani in tv. "Una schifezza", è bufera

In questa notizia si parla di: Gaza Bersani Schifezza Altro

