La Puglia torna sotto i riflettori: tra inchieste per corruzione e appalti pubblici irregolari, il clima di sfiducia si fa sempre più pesante. Dopo le recenti novità che vedono coinvolti Emila Delli Noci e il sindaco di Molfetta, cresce l’attesa per conoscere i risvolti di un sistema che richiede forte trasparenza. Quale sarà il futuro di questa regione al centro di scandali? Continuate a leggere per scoprire gli ultimi sviluppi.

Dopo l’inchiesta per corruzione sull’assessore della Regione, Delli Noci, ieri è finito ai domiciliari il sindaco di Molfetta. Si indaga su appalti pubblici irregolari. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Altri «guai» nella Puglia di Emiliano

