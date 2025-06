altopascio si ride sul palco edoardo leo

Altopascio si prepara a vivere un luglio all'insegna del divertimento e della cultura con oltre 45 eventi, tra spettacoli, rievocazioni storiche, musica e cinema itinerante. Un'occasione unica per riscoprire il senso di comunità , coinvolgendo tutte le frazioni e le associazioni locali. L’edizione 2025 promette emozioni indimenticabili, con solo due eventi a pagamento. Preparati a vivere un mese di magia e condivisione: tutto questo sta per iniziare!

ALTOPASCIO Edoardo Leo e Federico Basso per gli spettacoli, ma anche rievocazioni storiche, musica, con circa 45 eventi, di cui soltanto due a pagamento (10 euro), tutte le associazioni coinvolte, così come le frazioni. Sono i tratti principali dell’edizione 2025 del Luglio altopascese, illustrato in conferenza stampa dal sindaco, Sara D’Ambrosio e dagli assessori Adamo La Vigna e Alessio Minicozzi. Ritorna il cinema itinerante nelle frazioni (8 e 16 luglio a Spianate, il 2 e il 9 a Badia Pozzeveri, il 5 agosto al parco Moro e il 6 agosto a Marginone), confermata per il 26 luglio al cena sotto le stella "A tavola sulla Francigena", a cura della Misericordia e nella stessa sera i fuochi d’artificio. 🔗 Leggi su Lanazione.it