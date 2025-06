Alter Ego Una finestra tra due mondi | arte barocca e cultura pop si incontrano alla Fondazione Carige

che invita a scoprire come il barocco e la cultura pop possano dialogare, arricchendo e rivoluzionando le nostre percezioni. Un viaggio tra epoche e stili che trasforma i ricordi in arte viva, invitando ogni visitatore a riflettere sull’identità e sulla creatività senza confini. Non perdere questa straordinaria fusione di mondi: un’occasione unica per lasciarsi sorprendere e ispirare.

Un ponte tra generazioni, un dialogo tra passato e presente, un'esperienza visiva e affettiva che trasforma i ricordi in arte. Dal 7 giugno al 5 luglio 2025, le sale storiche di Palazzo Doria Carcassi – sede della Fondazione Carige – ospitano “Alter Ego. Una finestra tra due mondi”, mostra. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - “Alter Ego. Una finestra tra due mondi”: arte barocca e cultura pop si incontrano alla Fondazione Carige

