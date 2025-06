almanacco del 07 06 2025

Benvenuti all'almanacco di oggi, 21 aprile 2025! Un giorno ricco di ricordi e celebrazioni: dalla memoria di santi come antelmo d'Aosta e san Corrado Giovanni Evangelista, alle figure storiche come la regina Elisabetta II e Anthony Quinn. √ą anche un momento speciale per fare gli auguri a tutti i nati di oggi. Quindi, preparatevi a scoprire curiosit√†, anniversari e tanto altro: che questa giornata porti gioia e ispirazione a tutti voi!

almanacco del giorno luned√¨ 21 aprile e buona giornata buona Pasquetta da parte di Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda anche tanta antelmo d'Aosta vescovo e dottore della Chiesa oltre a San Corrado Giovanni Evangelista bindor da parzham cappuccino sono una pioggia di strada il sociologo Weber la regina Elisabetta seconda Anthony Quinn Noi andiamo a fare gli auguri ai nostri nati di oggi in questo giorno particolare E allora tantissimi auguri a Isabel Ginevra Massimo Alessandro Fabrizia salutiamo anche Salvo Veronica Giuseppe e Marco il nostro viaggio nel tempo √® proprio te Oggi com'√® che proprio il 21 aprile del 1989 arrivava tutti sul mercato meglio lo diciamo le mani dei nuovi poi √® fu lanciato proprio 35 anni fa quando era 1989 sumada dalla Nintendo una console da viaggio pi√Ļ popolare della storia che per quasi un ventennio ad nato la scena di portatili per videogame per milioni di ragazzi non √® irresistibile tentazione scambiandola la cartuccia dove ciascuno aveva una sua storia Poi arrivo poi arrivo Insomma eccetera eccetera eccetera ma oggi parliamo di Pasquetta il giorno successivo la Pasqua dedicata alle scampagnate al picnic alle piogge improbabili in realt√† √® il luned√¨ dell' Angelo in riferimento all'incontro dell'Angelo con le donne giunte al Sepolcro dopo la resurrezione di Cristo io vi auguro ancora una buona Pasqua perch√© facciamo ancora in tempo tantissimi E perch√© oggi potr√† un buon riposo da con gli affetti pi√Ļ cari con un po' di svago Insomma il tempo √® quello che hai ma speriamo davvero che possa regalarvi un po' di relax Come si dice buonissima giornata a tutti voi restate in nostra compagnia almanacco del giorno