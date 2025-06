Allo Sporting Life Center dalle ore 15 00 5 gare degli ottavi di finale degli Assoluti del Veneto

Preparati a vivere una giornata emozionante allo Sporting Life Center! Dalle ore 15:00, il campo si anima con 12 sfide coinvolgenti, tra cui cinque ottavi di finale degli Assoluti del Veneto, che culmineranno nella conquista dello scudetto regionale e un premio di 8.000€. La 4^ edizione di questo prestigioso torneo promette spettacolo e adrenalina: non perdere l'appuntamento con il meglio dello sport veneto!

Allo Sporting Life Center fino al 146 c'è la 4^ edizione degli Assoluti del Veneto che assegnerà lo scudetto regionale individuale maschile e femminile per tutte le categorie 4^, 3^ e 2^ ed un price money di 8.000€. In campo dalle ore 15.00 ben 12 le gare, di cui 5 riguardano gli ottavi di.

