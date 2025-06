Allevatore ritrova il trattore incenerito dalle fiamme | è mistero sulle cause aperta un' inchiesta

Un allevatore di Sambuca di Sicilia ha fatto una scoperta sconvolgente: il suo trattore, incredibilmente incenerito da un incendio improvviso e senza alcun allarme, lascia molti interrogativi aperti. La devastazione del mezzo agricolo solleva interrogativi sulle cause di questo drammatico episodio. La vicenda ha già attirato l'attenzione delle autorità, che hanno aperto un'inchiesta per fare luce su quanto accaduto e garantire la sicurezza e la tranquillità della comunità.

Lo ha ritrovato distrutto, incenerito da un rogo per il quale non è stato lanciato nessun allarme. A scoprire il suo trattore, totalmente devastato dalle fiamme, è stato un allevatore che, come ogni giorno, s'è recato nella sua azienda agricola: in contrada Sant'Annella a Sambuca di Sicilia.

