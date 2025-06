Allarme del garante | Dozza al limite Pratello peggiorato

L’allarme del Garante dei detenuti di Bologna evidenzia una fotografia allarmante delle condizioni carcerarie, con il carcere minorile del Pratello al limite e in peggioramento. La relazione 2024, presentata a Palazzo D’Accursio da Antonio Ianniello, mette in luce criticità che richiedono interventi immediati: la situazione non può più essere ignorata, poiché la tutela dei diritti umani deve rimanere prioritaria in ogni ambito.

Una fotografia preoccupante delle condizioni carcerarie a Bologna arriva dalla relazione 2024 presentata in commissione a Palazzo D'Accursio dal garante dei detenuti del Comune, Antonio Ianniello. Due i nodi principali segnalati: il carcere minorile del Pratello, dove l'apertura del secondo piano.

