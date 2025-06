Allarme Bce | con dazi a rischio 1% Pil

L’incertezza sui dazi e le tensioni commerciali mettono sotto pressione la crescita dell’Eurozona. Con i dazi Usa al 10%, il Pil 2025-2027 potrebbe perdere circa 0,7 punti percentuali, ma le prospettive peggiori sono dietro l’angolo: un fallimento negoziale con l’innalzamento dei dazi al 28% potrebbe ridurre il Pil di oltre lo 0,5% nel 2025. L’allarme della BCE ci invita a riflettere sulle sfide imminenti.

13.35 In uno scenario coi dazi Usa congelati al 10%, la crescita 2025-2027 in area euro sarebbe tagliata di 0,7 punti, un impatto "relativamente contenuto". Lo stima la Banca Centrale Europea, che subito avverte: sarebbe molto peggio nello "scenario grave" in cui un fallimento del negoziato Usa-Ue porterebbe i dazi Usa ai valori annunciati il 2 aprile, un 28% medio. In questo caso, il Pil in area euro sarebbe inferiore di 0,5% nel 2025, 0,7% nel 2026 e 1,1% nel 2027,cumulativamente -1 punto rispetto a scenario base. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it