Alla vista degli agenti fugge e tenta di disfarsi della droga | scatta la denuncia

In un colpo di scena che ha messo in allarme la sicurezza cittadina, un cittadino straniero senza fissa dimora ha tentato di disfarsi della droga alla vista degli agenti, scatenando una rapida operazione di denuncia. Nei giorni scorsi, il Corpo di polizia locale Terre Estensi ha intercettato e fermato il soggetto, già noto alle forze dell'ordine e con soggiorno irregolare in Italia. Per rimanere aggiornati su queste e altre notizie, iscriviti al canale WhatsApp di...

Nei giorni scorsi, gli agenti del Corpo di polizia locale Terre Estensi hanno denunciato un cittadino straniero senza fissa dimora, gi├á noto alle forze dell'ordine, trovato in possesso di marijuana e il cui soggiorno sul territorio italiano risultava irregolare. Iscriviti al canale WhatsApp di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it ┬ę Ferraratoday.it - Alla vista degli agenti, fugge e tenta di disfarsi della droga: scatta la denuncia

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Agenti Vista Fugge Tenta

Tenta la fuga al parco Falcone e Borsellino e aggredisce gli agenti delle Volanti: arrestato nigeriano - La Polizia di Stato ha arrestato un nigeriano, irregolare e con innumerevoli precedenti, per resistenza a pubblico ufficiale al parco Falcone e Borsellino. Scrive gazzettadiparma.it

Ricercato tenta di fuggire lanciandosi da finestra, arrestato - Ha cercato di fuggire all'arresto lanciandosi dalla finestra dal primo piano, il 43enne tunisino che però è stato bloccato dalla polizia e portato in carcere. (ANSA) ... Secondo ansa.it

Follia in centro a Parma. Un uomo tenta di investire due agenti - poi l'autista che risale in auto e riparte improvvisamente per fuggire e non essere multato. Travolge la coppia di agenti che provano a fermarlo e trascina con sé uno dei due - aggrappato sul ... rainews.it scrive

Alla vista degli agenti tenta di dileguarsi. Arrestato