Alla Rebeggiani la sezione Anc di Chieti festeggia il 211 anniversario della fondazione dell' Arma

Alla Rebeggiani di Chieti, la sezione ANC ha celebrato con orgoglio il 211° anniversario dell'Arma dei Carabinieri, un simbolo di sicurezza e servizio per il nostro Paese. Accolti con entusiasmo dal comandante gen. brig. Baldassarre Daidone, i membri hanno rinnovato il loro impegno e passione per la tutela della comunità. Un momento di grande valore che rafforza il legame tra istituzioni e cittadini, dimostrando come la tradizione si trasmetta con fierezza nel tempo.

La sezione di Chieti dell'Associazione nazionale carabinieri ha festeggiato il 211° anniversario della Fondazione dell'Arma nella caserma Rebeggiani di Chieti ora Cna dell'Arma dei Carabinieri. Accolti con entusiasmo dal comandante del Cna gen. brig Baldassarre Daidone, la sezione presieduta.

