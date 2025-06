Alla Chiesa di San Pietro e San Paolo un contributo da 350mila euro

Alla chiesa di San Pietro e San Paolo ad Arce arriva un contributo di 350.000 euro, un investimento che rafforza ulteriormente la sicurezza di questo storico edificio. Dopo il maxi finanziamento di 1,1 milioni di euro del Ministero della Cultura per l’adeguamento sismico, questa nuova somma rappresenta un passo fondamentale per preservare il patrimonio culturale e spirituale della comunità locale. Un impegno concreto che assicura un futuro più sicuro e duraturo alla chiesa, per continuare a custodire le sue storie e tradizioni.

