alice simoni alle olimpiadi di disegno

Una giovane studentessa casentinese rappresenterĂ la provincia di Arezzo alla finalissima delle Olimpiadi di disegno tecnico, che si svolgeranno in autunno a Rieti. E' Alice Simoni dell' istituto comprensivo di Bibbiena. Il Casentino quest'anno è stato protagonista delle gare provinciali della decima edizione di queste Olimpiadi, una competizione di rilievo nazionale che ogni anno coinvolge migliaia di studenti da tutta Italia, ben 53 province partecipanti, con oltre 31.000 studenti in gara. Tra le province protagoniste c'è anche quella di Arezzo, rappresentata dall'Ics di Poppi, scuola capofila per il territorio, con referente il professor Alfonso Stasi, e l'Ics di Bibbiena, con referente la professoressa Giovanna Drammis.