Alfredo Durantini ospite a Noi Notizie su Canale Italia | focus sulla sicurezza anche dal punto di vista di chi la garantisce

Non perdete la super puntata di “Noi Notizie” in onda sabato 14 giugno su Canale Italia, tra le 06:50 e le 07:30. Alfredo Durantini, ospite speciale e coordinatore dell’area metropolitana, ci guiderà in un viaggio tra le sfide e le soluzioni della sicurezza in Italia, ascoltando anche chi ogni giorno si impegna a proteggerci. Un approfondimento imperdibile che svela il cuore della tutela quotidiana del nostro Paese.

Super puntata sabato 14 giugno, tra le 06:50 e le 07:30, Alfredo Durantini sarà ospite della trasmissione “Noi Notizie” in onda su Canale Italia, condotta da Massimo Martire. Nel corso della puntata si parlerà anche di a un tema di forte attualità: la sicurezza in Italia, in strada, in cielo e in mare, con un approfondimento che darà voce anche a chi la sicurezza è chiamato a garantirla ogni giorno. Durantini, coordinatore area metropolitana di Milano del movimento politico “Indipendenza” (il cui segretario nazionale è Gianni Alemanno), porterà in studio le sensazioni e percezioni dei milanesi sul tema della sicurezza urbana: quanto ci si sente sicuri, quali sono le principali preoccupazioni, e che rapporto c’è oggi tra cittadini e forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Alfredo Durantini ospite a “Noi Notizie” su Canale Italia: focus sulla sicurezza, anche dal punto di vista di chi la garantisce

