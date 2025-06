Alex Sandro | Ancelotti? Ecco cosa ne penso

Alex Sandro ha condiviso le sue impressioni sulla prima settimana sotto la guida di Ancelotti con la Seleção. Dopo un pareggio all’esordio contro l’Ecuador, il Brasile si prepara con entusiasmo ad affrontare il Paraguay, puntando a consolidare il nuovo corso e a lasciare il segno nel cammino verso i prossimi traguardi. La squadra sembra pronta a scrivere pagine importanti sotto la leadership del nuovo commissario tecnico.

Il giocatore brasiliano ha parlato della prima settimana del nuovo Ct della Seleção con la squadra. Dopo il pareggio all'esordio contro l'Ecuador il Brasile di Ancelotti si prepara ad affrontare il Paraguay. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Alex Sandro: "Ancelotti? Ecco cosa ne penso..."

In questa notizia si parla di: Ancelotti Alex Sandro Ecco

Ancelotti si presenta: "Voglio far tornare il Brasile campione". Nei primi convocati ci sono gli ex Juventus Danilo e Alex Sandro - Carlo Ancelotti, nuovo commissario tecnico della Seleçao, si è presentato con l'ambizioso obiettivo di riportare il Brasile al vertice del calcio mondiale.

Ancelotti all’esordio con la Seleçao: ecco quanto guadagnerà se vince il Mondiale - Il tecnico italiano inizia la sua avventura da ct in Ecuador: qualificazione non a rischio ma il Brasile gli chiede di riportare a casa la coppa che manca dal 2002. Percepirà quanto al Real, ma con bo ... Segnala msn.com

Poco gioco, zero emozioni: debutto di Ancelotti col Brasile in salita. È 0-0 in Ecuador - Esordio per nulla spettacolare per il tecnico italiano sulla panchina della Seleção che, con questo pareggio, è quarto nel girone sudamericano. Il ct è però soddisfatto: "Buona prova a livello difensi ... Riporta gazzetta.it

Juve, Alex Sandro: "Ecco cosa penso sulla sentenza plusvalenze" - "All'andata è stata una sfida molto intensa, me l'aspetto altrettanto domani sera", queste le parole a Sky Sport di Alex Sandro alla vigilia della gara di ritorno dei quarti di Europa League tra ... Lo riporta corrieredellosport.it

Achado do Ancelotti, Alexsandro Ribeiro! #alexsandro #losclille #ancelotti #selecaobrasileira