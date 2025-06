Alessia Pecchia | “Avevo notato Luk3 fin dai casting di Amici 24 Alessandra Celentano è stata una mamma per me”

Alessia Pecchia rivela i retroscena del suo percorso ad Amici 24, tra emozioni, amicizie e storie speciali. Dalla sintonia con Luk3 alle parole di gratitudine per Alessandra Celentano, che è stata come una madre, ogni dettaglio dipinge un quadro intimo e coinvolgente della sua avventura. Scopriamo insieme le sue riflessioni e le emozioni di questa esperienza unica nel suo genere. Continua a leggere.

In un'intervista, Alessia Pecchia tira le somme sul suo percorso ad Amici 24. Sulla storia sentimentale con l'allievo Luk3: "Fin dal primo momento c'è stata una sintonia, lui scherzava e io stavo al gioco". E su Alessandra Celentano, che l'ha seguita nella scuola: "C'è sempre stata, mi ha capita e sostenuta".

