Alessandro Gassmann la denuncia dell’attore scatena la polemica | C’è rabbia e violenza quelli che picchiano sono i deboli

Una frase pronunciata con tono riflessivo e apparentemente pacato ha scatenato un acceso confronto sui social. Alessandro Gassmann, attore tra i più noti del panorama italiano e figlio del grande Vittorio Gassman, è finito al centro di una polemica social in seguito a un suo intervento nel programma In altre parole, in onda su La7 e condotto da Massimo Gramellini. Leggi anche: Gassmann attacca Sgarbi sulle mascherine: la lite social Durante la trasmissione, Gassmann ha espresso una visione critica e preoccupata sullo stato d’animo collettivo e sulle dinamiche sociali che attraversano il presente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it