Aler più manutenzione Nuova convenzione il Comune alza lo standard

In un contesto di crescente attenzione alla qualità abitativa, il Comune alza l’asticella per Aler, introducendo standard più rigorosi e controlli più stringenti sui 2.500 appartamenti affidati. Dopo le recenti proteste degli inquilini, le nuove linee guida si propongono di garantire trasparenza, sicurezza e un miglioramento complessivo delle condizioni di vita. Ad illustrarle, in modo chiaro e dettagliato, sarà possibile comprendere come queste novità mirino a rispondere alle esigenze di tutti.

Si alza l’asticella di standard e controlli che il Comune chiederà ad Aler per i 2.500 appartamenti che la Loggia affida all’Agenzia regionale per l’ edilizia residenziale. Dopo le proteste, sfociate in scioperi delle spese condominiali e mobilitazioni degli inquilini, gli uffici del Comune hanno elaborato la nuova convenzione con Aler, in vista del rinnovo, secondo tre direttrici che dovrebbero evitare lamentele e proteste. Ad illustrarle, in commissione lavori pubblici congiunta con commissione alla persona, l’assessore e vicesindaco Federico Manzoni; presenti in sala anche inquilini e attivisti dell’associazione Diritti per tutti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

