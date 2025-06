Alcaraz | Per la maggior parte del tempo contro Sinner si soffre ma adoro queste battaglie

Alcaraz e Sinner, due giovani talenti pronti a sfidarsi ancora una volta sul grande palcoscenico del tennis internazionale. Mentre i duelli tra i due sono emozionanti e spesso intensi, è proprio questa adrenalina che rende ogni incontro indimenticabile. Dopo la recente vittoria di Sinner agli Internazionali di Roma, l’attenzione si sposta su un’altra battaglia epica: Alcaraz cerca di difendere il suo titolo al Roland Garros. Cosa ci riserverà questa sfida?

Carlos Alcaraz difende (di nuovo) il titolo del Roland Garros contro Jannik Sinner, che ha appena battuto agli Internazionali di Tennis del Foro italico, sempre in finale. Dopo aver battuto Musetti per il ritiro dell’italiano, lo spagnolo ha parlato in conferenza stampa del suo tennis e dell’eventuale finale. Alcaraz: «Metto molta intensitĂ in gara, gli altri non sono abituati». Di seguito quanto dichiarato dal finalista del Roland Garros: Cosa farĂ subito dopo la conferenza stampa? «Appena finisco qui, mi metto a guardare l’altra semifinale in tv (si riferisce a Sinner-Djokovic di ieri ndr), sul telefono. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it