Alcaraz è un cardiofrequenzimetro Sinner ha un’apertura alare | Courier presenta la finale del Roland Garros

L’attesa si fa palpabile per la finale di Roland Garros 2025, un duello epico tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Con il cuore pulsante sulla terra rossa parigina, i due campioni si sfideranno domenica 8 giugno alle 15:00, determinati a conquistare il secondo Slam della stagione. Chi alzerà la Coppa dei Moschettieri? La sfida promette emozioni indimenticabili e una nuova pagina nella storia del tennis.

Cresce l'attesa per la finale del Roland Garros 2025: domenica 8 giugno (ore 15.00) Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si troveranno uno di fronte all'altro sulla terra rossa di Parigi con l'obiettivo di conquistare il secondo Slam della stagione. Il numero 1 del mondo si presenta all'appuntamento dopo aver già vinto gli Australian Open, mentre il numero 2 del ranking ATP cercherà di alzare nuovamente al cielo la Coppa dei Moschettieri a dodici mesi di distanza dal primo sigillo. Jim Courier, ex numero 1 del circuito, ha presentato la sfida sulle colonne de L'Equipe, il più importante quotidiano sportivo di Francia: "Con Jannik e Carlos, abbiamo tutto quello che avremmo potuto sperare.

