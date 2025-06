Albero di pino frana sull’asfalto nel buio nei pressi dei Laghi Alimini

La notte ad Otranto si è tinta di preoccupazione: un pino si è abbattuto sull’asfalto nei pressi dei suggestivi Laghi Alimini, rischiando di causare gravi incidenti. Fortunatamente, nessuna auto è stata coinvolta, ma l’evento solleva interrogativi sulla sicurezza delle aree naturali lungo questa incantevole costa. La natura, a volte, si manifesta con forza inaspettata, ricordandoci l’importanza di vigilare e intervenire tempestivamente.

OTRANTO – Un albero di pino è crollato questa notte sull'asfalto. E bene è andata che non siano state colpite autovetture di passaggio. Il fatto è accaduto non lontano dai Laghi Alimini di Otranto, sulla strada provinciale 366, lunga litoranea che collega le marine di Melendugno alla Città dei.

