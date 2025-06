Albero di pino frana sull’asfalto in piena notte nei pressi dei Laghi Alimini

Nella quiete della notte, un albero di pino si è abbattuto sull’asfalto nei pressi dei Laghi Alimini, a Otranto. Fortunatamente, nessuna auto è stata coinvolta, evitando potenziali tragedie. Questo incidente mette in evidenza l'importanza di monitorare e intervenire sugli alberi per garantire la sicurezza di tutti. La domanda ora è: quali misure adottare per prevenire simili eventi in futuro?

OTRANTO – Un albero di pino è crollato questa notte sull’asfalto. E bene è andata che non siano state colpite autovetture di passaggio. Il fatto è accaduto non lontano dai Laghi Alimini di Otranto, sulla strada provinciale 366, lunga litoranea che collega le marine di Melendugno alla Città dei. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Albero di pino frana sull’asfalto in piena notte nei pressi dei Laghi Alimini

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Albero Pino Asfalto Notte

Albero cade sulla strada in città: grosso pino si accascia nella notte - L'articolo Albero cade sulla strada in città: grosso pino si accascia nella notte proviene da Il Giunco. Da msn.com

In centro ad Ancona pino caduto sulla strada e su cavi filobus - Un grosso pino è caduto nella notte sulla sede stradale ad Ancona nella centralissima piazza Cavour, su lato in direzione di corso Mazzini, coinvolgendo i cavi del filobus. Dalle 3.45 i vigili del fuo ... Scrive msn.com

Grosso pino cade nella notte alle Cascine - Un pino è caduto la notte scorsa nel giardino della Catena ... Secondo la prima ricostruzione dei tecnici, l’albero è caduto per cedimento dell’apparato radicale a causa delle forti piogge ... Da nove.firenze.it

clown killer a Palermo (partinico)