Albero crolla al Lido tragedia sfiorata | la robinia è caduta verso il canale e in piena notte ma adesso è allarme

Albero crolla al Lido, una tragedia sfiorata che ha acceso i riflettori sullo stato di salute del verde pubblico veneziano. La robinia caduta verso il canale in piena notte solleva dubbi e preoccupazioni sulla manutenzione e la sicurezza degli alberi nella città. È fondamentale capire quali azioni siano in atto per prevenire simili incidenti e tutelare cittadini e visitatori. La cura del patrimonio arboreo di Venezia è una priorità imprescindibile.

VENEZIA - Quale è oggi lo "stato di salute" degli alberi che si trovano sul territorio di Venezia? E cosa si sta facendo per la manutenzione del verde pubblico? Sono questi gli. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Albero crolla al Lido, tragedia sfiorata: la robinia è caduta verso il canale e in piena notte, ma adesso è allarme

In questa notizia si parla di: Albero Crolla Lido Tragedia

Crolla un albero a Cerveteri e le radici svelano un sito archeologico etrusco - Un evento inaspettato ha rivelato un prezioso segreto del passato. Il crollo di un albero a Cerveteri ha messo in luce un sito archeologico etrusco, che potrebbe includere una cisterna di epoca antica.

Venezia, albero crolla sulla folla a Piazzale Roma: 12 feriti, gravi due donne. Bloccati i “cacciatori” di selfie - Un albero è crollato nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 2 giugno, a Piazzale Roma, sulla folla di turisti in arrivo a Venezia e, secondo le ... Riporta msn.com

Tragedia a Roma, crolla albero a Colli Aniene: morta una donna, era al parco con i figli. Grave l’amica - Tragedia a Roma, dove a causa del forte vento di queste ore un albero è crollato in un parco travia Cesare Massini e viale Sacco e Vanzetti a Colli Aniene e ha travolto alcune persone ... Si legge su fanpage.it

Roma, tragedia sfiorata a Villa Lazzaroni: albero crolla nell'area food del parco - Tragedia sfiorata a Villa Lazzaroni ... ad evitare il crollo del pino che ieri si è schiantato al suolo. «L'albero si è spezzato all'altezza di 10 metri. C'era un vuoto all'interno che ... Come scrive roma.corriere.it

Dopo piazzale Roma, crolla un'enorme robinia al Lido di Venezia