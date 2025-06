Albergheria inaugurazione e polemiche per il nuovo campo polifunzionale | Così è una pubblicità vera e propria

L'inaugurazione del nuovo campo polifunzionale all'Albergheria ha acceso entusiasmo e polemiche, diventando un vero e proprio esempio di urbanizzazione artistica. Questa opera non solo riqualifica un'area del quartiere, ma offre anche uno spazio decoroso per le attività ludiche e sportive dei giovani, restituendo vitalità e colore a una zona che merita attenzione. Una sfida tra arte, comunità e amministrazione, che promette di cambiare volto all'intera zona.

