Albania Vila 31 invasa da artisti e modelle

Nel cuore dell’Albania, Vila 31 si trasforma in un palcoscenico vibrante di artisti e modelle, sfidando il passato oscuro di una dimora legata a un dittatore. È un richiamo alla riflessione e alla rinascita, un invito a reagire con forza alle negatività che ancora echeggiano nel presente. Un’azione potente che invita tutti noi a riscoprire e riappropriarci della storia, aprendoci a un futuro più luminoso.

Non si può entrare a cuor leggero nella dimora di un dittatore, che si tratti del passato o del presente. C’è bisogno di un’azione potente di reazione alle negatività. Un . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Albania, Vila 31 invasa da artisti e modelle

