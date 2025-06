Albania-Serbia finisce in parità! Inter vigile Asllani in campo

Un duello intenso e senza vincitori: Albania e Serbia si sono affrontate senza segnare un gol, lasciando tutto aperto nella corsa ai Mondiali. Con Kristjan Asllani in campo, gli albanesi speravano in una vittoria che avrebbe potenziato le loro chance, ma il pareggio rimane un rammarico. Ora, il cammino verso gli Stati Uniti si fa più incerto, mentre l’Inghilterra continua a dominare nel gruppo K. La qualificazione è ancora aperta, e ogni punto conta.

