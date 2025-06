Al via il Temple tour bus | fermata della linea rossa al Villaggio Mosè e intermodalità con Trenitalia

Al via il Temple Tour Bus, il modo più affascinante per scoprire la magia della Valle dei Templi. Partendo dalla fermata della linea rossa al Villaggio Mosè e collegandosi con Trenitalia, questo servizio di Tua apre le porte a un’esperienza indimenticabile tra storia e bellezza. A partire dal 10 giugno, preparatevi a vivere Agrigento come mai prima d'ora: lasciatevi conquistare dall’atmosfera unica di questa città ricca di tesori antichi.

Al via anche quest’anno il Temple tour bus. Il servizio turistico di Tua (Trasporti urbani Agrigento), che consente di visitare la città dei Templi a bordo di caratteristici autobus scoperti, sarà attivo a partire dal 10 giugno. Quest’anno, in occasione di Agrigento capitale italiana della. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Al via il "Temple tour bus": fermata della linea rossa al Villaggio Mosè e intermodalità con Trenitalia

