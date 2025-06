Al via il Festival del Fundraising | il potere delle parole e dell’educazione con Vera Gheno ed Enrico Galiano

Al via il Festival del Fundraising 2025, un’occasione imperdibile per scoprire il potere delle parole e dell’educazione nel settore no profit. Dal 9 all’11 giugno, il Palazzo dei Congressi si trasformerà in un palcoscenico di ispirazione, formazione e incontri con grandi ospiti come Vera Gheno ed Enrico Galiano. Tre giornate dedicate a condividere idee, strategie e passioni per rafforzare il senso di comunità e fare la differenza. Un evento da non perdere!

Le Prime 3 Special Guest del Festival del Fundraising 2025!