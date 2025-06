Al via i lavori sulla Domodossola-Milano dall' 8 giugno stop ai treni

Prendono il via domani, domenica 8 giugno, i lavori sulla linea Domodossola-Milano, causando lo stop ai treni per tutta l'estate. Per la seconda volta consecutiva, i collegamenti tra il Lago Maggiore e l'Ossola saranno sospesi, a causa di interventi di potenziamento e manutenzione programmati da RFI. Una sfida temporanea che mira a migliorare la rete ferroviaria, ma che richiede pazienza e alternative di viaggio per residenti e turisti.

Prendono il via domani, domenica 8 giugno, i lavori sulla linea Domodssola-Milano. Per la seconda estate consecutiva, quindi, sono interrotti i collegamenti, via treno, tra il Lago Maggiore e l'Ossola. Anche quest'anno, infatti, Rfi ha programmato lavori di potenziamento e manutenzione, che.

