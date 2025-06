Al Sud per colpa del cuore si perdono anni di vita

Al Sud, il cuore non solo batte forte, ma si porta via anche anni di vita. Nonostante i progressi negli ultimi vent’anni, le disparità tra Nord e Sud persistono, con il Mezzogiorno che registra un aumento dei ricoveri e della mortalità nelle malattie cardiovascolari, tranne l’eccezione degli ictus post-2020. Una realtà che evidenzia quanto sia ancora urgente intervenire per garantire a tutti un cuore più sano e una vita più lunga.

AGI - Negli ultimi vent'anni si è ridotta di molto la mortalità per malattie cardiovascolari in Italia, ma il calo non è stato uniforme su tutto il territorio nazionale, con le regioni del sud che hanno visto anzi aumentare il divario con quelle del nord, con il risultato che nel mezzogiorno sono maggiori i ricoveri (ad eccezione per quelli per ictus dopo il 2020) e la mortalità, ma anche il ricorso a cure fuori regione e persino i comportamenti sbagliati dal punto di vista della prevenzione. Lo afferma il secondo rapporto del Gruppo di Lavoro su equità e salute nelle Regioni dell' Istituto Superiore di Sanità, pubblicato oggi sul sito dell' Iss, che segue quello analogo fatto su alcune patologie tumorali. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Al Sud per colpa del cuore si perdono anni di vita

