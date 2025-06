Al servizio della vita | la Diocesi in festa per il 50 del Vescovo Segui qui la Messa - live

Al cuore della diocesi, la comunità si unisce in festa per celebrare il 50° anniversario di sacerdozio di mons. Beschi. Un momento di gioia e riflessione che si apre con la Messa in Cattedrale, seguita dalla Veglia di Pentecoste dedicata alla pace. Segui live le celebrazioni e condividi con noi questo importante traguardo, perché ogni vocazione è un dono prezioso per la vita della Chiesa.

LE CELEBRAZIONI. Questa mattina sabato 7 giugno la Messa in Cattedrale in ricordo dell’anniversario di sacerdozio di mons. Beschi. In serata la Veglia di Pentecoste: preghiera per la pace. La diretta della Messa qui sul nostro sito. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - «Al servizio della vita»: la Diocesi in festa per il 50° del Vescovo. Segui qui la Messa - live

