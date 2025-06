Al policlinico Gemelli un ambulatorio multidisciplinare per l' occhio da tiroide

Al Policlinico Gemelli, un nuovo ambulatorio multidisciplinare si prende cura dei pazienti affetti da patologie oculari tiroidee, offrendo diagnosi e trattamenti all’avanguardia. Questa struttura innovativa garantisce assistenza completa, dal supporto farmacologico nella fase acuta alle terapie chirurgiche in quella cronica. Ma cosa è esattamente la malattia oculare tiroidea? Circa un paziente su...

