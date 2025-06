Al Mercadante lo spettacolo di Davide Iodice | Pinocchio diventa metafora della fragilità umana

Domenica 8 giugno alle ore 18.00, il Teatro Mercadante di Napoli si trasformerà in un palcoscenico di riflessione con “PINOCCHIO. Che cos’è una persona?”, lo spettacolo di Davide Iodice che interpreta la fragilità umana attraverso questa celebre fiaba. Un evento gratuito promosso dal Comune di Napoli, che invita il pubblico a scoprire un nuovo sguardo su identità e umanità, rendendo questa storia un potente simbolo di inclusione e partecipazione.

Domenica 8 giugno alle ore 18.00 il sipario del Teatro Mercadante di Napoli si alzerà su “PINOCCHIO. Che cos’è una persona?”. Lo spettacolo, a ingresso gratuito, è ideato, scritto e diretto da Davide Iodice e promosso e finanziato dal Comune di Napoli, in collaborazione con il Teatro di Napoli-Teatro Nazionale nell’ambito del progetto Cohousing Cinema Napoli, nato per promuovere l’inclusione sociale e la partecipazione attiva attraverso l’arte e il linguaggio teatrale. Il lavoro di Iodice rappresenta il terzo atto di un percorso artistico e culturale più ampio, che il Comune di Napoli ha dedicato al burattino di Carlo Collodi: l’opera “Oh!” di Marcello Jori, un Pinocchio in bronzo scolpito nel momento magico in cui prende vita, in mostra fino a domenica 28 settembre in Piazza Mercato nell’ambito del progetto “Napoli contemporanea”, e il laboratorio gratuito per bambini “Leggere Pinocchio con tutti i sensi”, curato dalla drammaturga e regista Sara Sole Notarbartolo per l’associazione Taverna Est ETS, che proseguirà fino a giovedì 26 giugno nella Chiesa di Santa Croce e Purgatorio al Mercato nell’ambito del progetto “Santa Croce Cult”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it