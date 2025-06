Al Golden Gala di Roma brilla un ‘master’ sannita | primato sui 100mt per Catalano

Al Golden Gala di Roma, un talento sannita si distingue con una performance straordinaria: Massimiliano Catalano, atleta della Libertas Benevento, conquista il settimo posto assoluto e il primato di categoria sui 100 metri, fermando il cronometro a 11”97 e migliorando il suo record personale. Un risultato che consacra il suo talento e lo permette di riconquistare la vetta della classifica nazionale. L’articolo Al Golden Gala di Roma brilla un...

Tempo di lettura: < 1 minuto Prestazione brillante per Massimiliano Catalano al Golden Gala di Roma, il forte master della Libertas Benevento corre i 100 metri e conquista un ottimo settimo posto (primo della sua categoria) fermando il cronometro a 11”97 e migliorando il suo precedente primato (12”00). Con questa prestazione Catalano balza nuovamente al comando della graduatoria nazionale di categoria. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Al Golden Gala di Roma brilla un ‘master’ sannita: primato sui 100mt per Catalano

