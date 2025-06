Al Cilea cala il sipario sulle celebrazioni per il centenario del liceo da Vinci

Al Cilea cala il sipario sulle celebrazioni del centenario del liceo Da Vinci, lasciando un ricordo indelebile nella comunità. Nella suggestiva cornice del teatro Francesco Cilea, oltre cento studenti hanno portato in scena "The Dreamers", un emozionante spettacolo che ha celebrato un secolo di eccellenza e passione. Un momento di grande orgoglio e ripartenza per il futuro, che testimonia come la scuola continui a sognare e a crescere.

