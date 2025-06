Al Cicognini nuove voci per la lirica E il Premio dedicato a Iva Pacetti

Da domani, i due significativi appuntamenti prenderanno vita nuovamente al Cicognini, offrendo un palcoscenico di prestigio ai giovani talenti e rendendo omaggio alla straordinaria figura di Iva Pacetti. Un’occasione imperdibile per scoprire le voci emergenti della lirica e celebrare l’eccellenza italiana nel cuore di Prato, continuando a scrivere la storia di un Festival che da sempre nutre passione e talento.

C'era una volta un appuntamento di Pratolirica che convocava a Prato giovani talenti provenienti da prestigiosi Conservatori e accademie italiane che si chiamava Nuove voci per la lirica, un'occasione (giunta alla su XVII edizione) per lanciare cantanti d'opera, alcuni dei quali hanno poi calcato palcoscenici nel mondo. Poi c'era il premio dedicato al celeberrimo soprano pratese Iva Pacetti. Da domani i due significativi appuntamenti saranno realizzati congiuntamente, grazie ancora alla feconda attività di Pratolirica e con il patrocinio del Comune. Deux ex machina del progetto è il maestro Nicola Mottaran, che accompagnerà al pianoforte le voci di due baritoni (Filiberto Bruno e Ouyang Zhiming), di un tenore (Zijun Zhou), di un mezzosoprano (Clarissa Di Lorenzo) e di due soprano (Sona Iskandarli, Alice Schiasselloni).

