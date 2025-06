Aia all?ex Ilva scoppia la bufera | Hanno escluso le associazioni

L’aria si infiamma attorno all’ex Ilva di Taranto: la bocciatura delle associazioni ambientaliste e il via libera del ministero dell’Ambiente alla nuova Autorizzazione Integrata Ambientale hanno acceso un acceso dibattito. È solo l’inizio di una battaglia che coinvolge tutela, sviluppo e sostenibilità: il futuro dello stabilimento e della città è ancora tutto da scrivere.

Si accende la polemica sulla nuova Autorizzazione integrata ambientale per l?ex Ilva. Mercoledì scorso il gruppo istruttore del ministero dell?Ambiente ha licenziato il nuovo.

