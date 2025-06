Ai nipoti di emigrati 3 anni Chi vive qui 10 È ingiusto

È un paradosso che un nipote di emigrati italiani, nato e cresciuto all’estero, possa ottenere la cittadinanza in soli 3 anni, mentre altri, vivendo qui da oltre un decennio, devono affrontare lunghe e complesse procedure. Questa disparità solleva questioni di giustizia e di integrazione, evidenziando come il sistema possa favorire alcuni a discapito di altri. È giunto il momento di ripensare le norme per garantire pari diritti a tutti gli italiani, ovunque si trovino nel mondo.

Ad alcuni bastano 3 anni di residenza legale per chiedere e ottenere la cittadinanza italiana, come nel caso di chi ha ascendenti in linea retta di cittadini italiani. Per altri, pur essendo nati e cresciuti nel Paese, la strada è decisamente più a ostacoli. "Non è un paradosso che un nipote di italiani emigrati all’estero, che magari non ha mai vissuto in Italia, possa chiedere la cittadinanza dopo 3 anni e invece c’è 1 milione e mezzo di studenti che deve aspettare i 18 anni o, comunque, i tempi dei genitori?". A chiederlo, Raisa Labaran (nella foto), prima donna di seconda generazione ad occupare un seggio nel Consiglio comunale di Brescia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - "Ai nipoti di emigrati 3 anni. Chi vive qui 10. È ingiusto"

