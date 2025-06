Agrusti | Il nostro sistema industriale è vivo ma serve visione

Il nostro sistema industriale è vivo e pulsa di potenzialità, ma ha bisogno di una visione chiara e ambiziosa. Per superare la crisi e guardare al futuro con speranza, è fondamentale rafforzare le imprese esistenti, incentivarne la crescita e attirare nuovi investimenti. La strada passa anche dalla nascita di nuovi imprenditori pronti a innovare e a guidare l’Italia verso un domani più solido e competitivo.

«Dobbiamo uscire da questa fase di crisi rafforzando il nostro sistema industriale. Per farlo servono imprese più grandi, maggiormente innovative e in grado di attrarre investimenti. E servono anche nuovi imprenditori»: questa la sintesi dell’intervento del Presidente di Confindustria Alto. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - Agrusti: "Il nostro sistema industriale è vivo ma serve visione"

